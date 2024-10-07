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08:25, 7 октября 2024Мир

Харрис раскрыла позицию по давлению на Израиль

Bloomberg: Харрис заявила, что США будут оказывать давление на Израиль
Камала Харрис

Камала Харрис. Фото: Global Look Press

США будут оказывать давление на Израиль с целью достижения скорейшего прекращения огня и урегулирования ситуации в регионе Ближнего Востока. Об этом заявила кандидат на пост главы государства Камала Харрис, передает агентство Bloomberg.

«Работа, которую мы проводим на дипломатическом уровне с руководством Израиля — это постоянное стремление прояснить наши принципы, в том числе необходимость гуманитарной помощи, необходимость прекращения этой войны, необходимость заключения сделки, которая освободит заложников и установит прекращение огня», — рассказала политик.

При этом Харрис добавила, что в случае ее гипотетического президентства США будут воздействовать и на арабские государства региона, чтобы они проявили готовность к компромиссам с Тель-Авивом.

19 сентября кандидат в президенты США Дональд Трамп предрек уничтожение Израиля в случае победы его соперницы Харрис на выборах. Он добавил, что в случае избрания он завершит конфликты как на Ближнем Востоке, так и на Украине.

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      Максим Габриелян
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