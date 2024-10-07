Известная певица снялась в бикини после похудения

36-летняя певица Джесси Джеймс-Деккер снялась в бикини после похудения

Известная американская певица Джесси Джеймс-Деккер снялась в купальнике после похудения. Соответствующий пост появился на странице ее бренда одежды Kittenish в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

36-летняя исполнительница запечатлела себя с распущенными волосами и феном в руке в различных позах. При этом она предстала перед камерой в зеленом бикини, которое состояло из топа без косточек и перемычки и трусов с заниженной талией.

Известно, что восемь месяцев назад знаменитость родила четвертого ребенка. Впоследствии она привела себя в форму, сбросив около 14 килограммов.

В сентябре популярная американская рэперша, модель и актриса Анджела Рене Уайт, более известная как Блэк Чайна, показала фигуру после резкого похудения и удаления имплантов.