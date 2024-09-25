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14:41, 25 сентября 2024Ценности

Популярная рэперша показала фигуру после резкого похудения и удаления имплантов

Рэперша Блэк Чайна показала фигуру после резкого похудения и удаления имплантов

Фото: @blacchyna

Популярная американская рэперша, модель и актриса Анджела Рене Уайт, более известная как Блэк Чайна, показала фигуру после резкого похудения и удаления имплантов. Соответствующие снимки появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

36-летняя исполнительница поделилась снимком, на котором предстала в кожаном комплекте одежды из ассортимента бренда Fashion Nova. Так, она примерила красный корсет и расклешенные брюки со шнуровкой.

В августе прошлого года Чайна рассказала, что решилась на изменения во внешности ради статуса всесторонне развитой женщины. По ее словам, она не могла на него претендовать, поскольку у нее были огромные губы, грудь и ягодицы. Кроме того, знаменитость призналась, что увлеклась модификациями тела из-за желания задавать тренды.

Ранее тринидадская певица и рэперша Оника Таня Мараж, известная под псевдонимом Ники Минаж, назвала наряд, который подтолкнул ее к решению уменьшить грудь.

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      Мария Винар
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