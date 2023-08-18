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20:17, 18 августа 2023Забота о себе

Модель уменьшила грудь и ягодицы ради статуса всесторонне развитой женщины

Модель Блэк Чайна уменьшила грудь, чтобы считаться всесторонне развитой женщиной

Фото: @blacchyna

Американская модель и предпринимательница Анджела Уайт, более известная как Блэк Чайна, призналась, что ее внешность после увеличения груди, ягодиц и губ не соответствовала ее внутреннему содержанию. О причинах трансформации тела она рассказала Entertainment Tonight.

35-летняя модель заявила, что удалила импланты и филлеры, уменьшив тем самым формы, поскольку хотела, чтобы люди считали ее всесторонне развитой женщиной. По ее словам, это было невозможно, когда у нее были огромные грудь, ягодицы и губы. «Это поместило меня в такую категорию, к которой на самом деле я внутренне не принадлежала», — сказала Чайна.

Она добавила, что увлеклась модификациями тела из-за желания задавать тренды. «Раньше у меня был пирсинг в щеке, другие девушки пошли и сделали точно такой же. У меня была очень низкая челка, и другим это нравилось», — вспоминает модель. По ее словам, в какой-то момент у нее появилось стремление постоянно привлекать к себе внимание.

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Знаменитость, построившая успешную карьеру на платформе для продажи откровенного контента OnlyFans, отметила, что после удаления имплантов и филеров ей больше нравится ее отражение в зеркале. Однако она считает, что улучшения связаны не только с внешней, но и с внутренней трансформацией. По ее словам, в течение последних семи месяцев она изменила образ жизни и сосредоточилась на тренировках, трезвости и религии.

Ранее сообщалось, что Блэк Чайна удалила татуировку с изображением человекоподобного существа с головой козла. Она рассказала, что отказалась от прежнего образа жизни после крещения.

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    Екатерина Улитина
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