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14:22, 8 декабря 2023Ценности

Рэперша Ники Минаж назвала подтолкнувшее ее уменьшить грудь платье

Кадр: Vogue / YouTube

Популярная тринидадская певица и рэперша Оника Таня Мараж, известная под псевдонимом Ники Минаж, назвала подтолкнувший ее уменьшить грудь наряд. Об этом она рассказала в интервью Vogue, которое доступно на YouTube.

41-летняя знаменитость заявила, что ее решение скорректировать данную особенность внешности закрепила одежда, которую она надела на бал Met Gala в мае 2022 года. Так, исполнительница пришла на мероприятие в пышном черном платье бренда Burberry с оборками и украшением из перьев, обнажавшее ее плечи и часть бюста.

Артистка отметила, что визуально ей понравился ее образ, однако она испытала дискомфорт из-за своей фигуры. «Я сказала: "Ребята, посмотрите, эти сиськи сейчас вывалятся наружу"», — вспомнила Минаж. Известно, что она продемонстрировала уменьшенную грудь летом 2022 года.

В апреле американская рэперша Doja Cat снялась в откровенном наряде после уменьшения груди. Так, на размещенных снимках исполнительница предстала без бюстгальтера в прозрачном кроп-топе, сквозь который просвечивал бюст.

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      Алина Гостева
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