Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:59, 7 октября 2024Мир

Китайская разведка взломала сервера трех крупнейших интернет-провайдеров в США

WP: три телекоммуникационные компании из США подверглись атаке китайских хакеров

Фото: Imago / Globalllookpress.com

Работающие на китайскую разведку хакеры взломали сервера трех телекоммуникационных компаний в США. Об этом со ссылкой на американских чиновников и сотрудников компаний сообщает газета The Washington Post (WP).

По данным издания, президента США Джо Байдена уже уведомили об инциденте. Федеральное бюро расследования (ФБР), Министерство внутренней безопасности и разведслужбы начали расследование. Представители соответствующих ведомств отказались комментировать ситуацию, уточняет WP.

Газета отмечает, что подвергшиеся хакерской атаке Verizon, AT&T и Lumen являются тремя крупнейшими интернет-провайдерами в Штатах.

Ранее специалисты BlackBerry обвинили китайских хакеров в атаке на пользователей смартфонов Apple. Хакеры удаленно связывались с iPhone жертвы и взламывали защиту устройства. Таким образом они получали доступ к личным документам и медиафайлам пользователей.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Бажуткин
      Обсудить
      Последние новости

      «Разгорается все сильнее». На нефтебазе в Крыму произошел мощный пожар. В Феодосии идет эвакуация жителей

      ВСУ попытались совершить террористическую атаку в российском регионе

      Страховщики отклонили требования оператора «Северного потока»

      Пассажирам самолета включили непристойный фильм на всех экранах

      В ВГТРК прокомментировали хакерскую атаку

      Бывший тренер «Спартака» возглавил «Оренбург»

      Лукашенко отправился в Москву с рабочим визитом

      В Калужской области уничтожили БПЛА

      Стало известно о пострадавших при пожаре на нефтебазе в Крыму

      Рианна прошлась по улице в обтягивающем боди в честь дня рождения мужа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше