Китайская разведка взломала сервера трех крупнейших интернет-провайдеров в США

WP: три телекоммуникационные компании из США подверглись атаке китайских хакеров

Работающие на китайскую разведку хакеры взломали сервера трех телекоммуникационных компаний в США. Об этом со ссылкой на американских чиновников и сотрудников компаний сообщает газета The Washington Post (WP).

По данным издания, президента США Джо Байдена уже уведомили об инциденте. Федеральное бюро расследования (ФБР), Министерство внутренней безопасности и разведслужбы начали расследование. Представители соответствующих ведомств отказались комментировать ситуацию, уточняет WP.

Газета отмечает, что подвергшиеся хакерской атаке Verizon, AT&T и Lumen являются тремя крупнейшими интернет-провайдерами в Штатах.

Ранее специалисты BlackBerry обвинили китайских хакеров в атаке на пользователей смартфонов Apple. Хакеры удаленно связывались с iPhone жертвы и взламывали защиту устройства. Таким образом они получали доступ к личным документам и медиафайлам пользователей.