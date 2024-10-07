Китайских коррупционеров обвинили в чтении «неправильных» книг

Подозреваемых в коррупции чиновников КНР обвинили в чтении «неправильных» книг

Антикоррупционное агенство КНР обвинило подозреваемых в коррупции китайских чиновников в чтении «неправильных» книг. Об этом сообщает South China Morning Post.

По данным издания, чтение публикаций с «серьезными политическими проблемами» стало более распространенным обвинением в адрес «опальных» чиновников. Отмечается, что подобные пункты в антикоррупционных делах в этом году появились как минимум в дюжине дел — по сравнению с семью в прошлом году.

Речь идет о запрещенной политической литературе, которая публикуется за пределами материкового Китая и исследует «деликатный» для Компартии КНР период. К ней относятся истории о внутрипартийной борьбе; протеворечивых эпизодах гражданской войны в Китае, «Большом скачке», голоде, «Культурной революции» и подавлении протестов на площади Тяньаньмэнь в 1989 году.

Чтение таких книг и статей, как следует из публикации газеты, китайские чиновники трактуют как проявление нелояльности к партии. «Это не имеет большого значения, если они не находятся под дисциплинарным расследованием, но это может стать серьезным доказательством нелояльности, когда их обнаружит [надзорный орган]», — объяснил Дэн Юйвэнь, бывший заместитель редактора Study Times, газеты Центральной партийной школы КНР.

Ранее китайский гостелеканал CCTV пустил в эфир документальный фильм о преступлениях высокопоставленных местных коррупционеров, его героями стали бывший глава одного из крупных городов и замглавы Центробанка КНР. В фильме упоминаются бывший заместитель главы Народного банка Китая Фань Ифэй, который брал огромные взятки за предоставление кредитов и различных преференций для компаний, в результате проведенного расследования он был уволен с поста и исключен из Коммунистической партии Китая.