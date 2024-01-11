Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:06, 11 января 2024Мир

В Китае показали расследование о преступлениях высокопоставленных коррупционеров

Гостелеканал КНР CCTV показал расследование о высокопоставленных коррупционерах

Фото: Satish Kumar / Reuters

Китайский гостелеканал CCTV пустил в эфир документальный фильм о преступлениях высокопоставленных местных коррупционеров, его героями стали бывший глава одного из крупных городов и замглавы Центробанка КНР.

В фильме упоминаются бывший заместитель главы Народного банка Китая Фань Ифэй, который принимал огромные взятки за предоставление кредитов и различных преференций для компаний, в результате проведенного расследования он был уволен с поста и исключен из Коммунистической партии Китая.

Другой упоминаемый в фильме чиновник, Ли Цзайюн, занимал должность главы города Люпаньшуй в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая. Расследование правоохранительных органов показало, что тот «одобрил» 23 инфраструктурных и строительных объектов, 16 из которых оказались фиктивными, при этом деньги на них были взяты в долг. Ущерб китайской казне из-за его действий составил 150 миллиардов юаней (21 миллиард долларов).

Ранее разведывательные службы США раскрыли коррупционные схемы внутри ракетных войск Китая и во всей оборонной промышленности страны. Отмечается, что из-за коррупции китайские ракеты заправлялись водой вместо топлива. Под подозрение также попал экс-министр обороны КНР Ли Шанфу.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Комментарии отключены
      Последние новости

      США вновь начали импортировать нефть из России. Перерыв в поставках составил полтора года

      Привычку пить кофе сразу после пробуждения назвали вредной

      Дубль россиянина помог «Колорадо» одержать разгромную победу в матче НХЛ

      В России решили вдвое больше зарабатывать на лотереях

      Судившийся с россиянами производитель спиртного привезет в страну новый бренд

      Зеленский приехал в Таллин

      Власти Перу объявили чрезвычайное положение на границе с Эквадором

      В Китае показали расследование о преступлениях высокопоставленных коррупционеров

      Иностранной блогерше пришлось скрывать лицо после процедуры «русские губы»

      Названы особенности модернизированного дрона «Куб»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости