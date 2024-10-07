Король Бахрейна поздравил Путина с днем рождения

BNA: король Бахрейна направил Путину телеграмму и поздравил его с днем рождения

Король Бахрейна шейх Хамад бен Иса Аль Халифа направил президенту России Владимиру Путину телеграмму и поздравил его с днем рождения. Об этом сообщает Бахрейнское информационное агентство (BNA).

«Его Величество король Хамад бен Иса Аль Халифа направил поздравительную телеграмму Его Превосходительству Президенту Российской Федерации Владимиру Путину по случаю его дня рождения», — говорится в материале.

В своем поздравлении король Бахрейна пожелал российскому лидеру крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни, а дружественному народу России — прогресса и процветания.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по телефону поздравил Владимира Путина с днем рождения. В ходе разговора лидеры обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений и международной повестки, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке.