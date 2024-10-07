Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:43, 7 октября 2024Мир

Король Бахрейна поздравил Путина с днем рождения

BNA: король Бахрейна направил Путину телеграмму и поздравил его с днем рождения

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Король Бахрейна шейх Хамад бен Иса Аль Халифа направил президенту России Владимиру Путину телеграмму и поздравил его с днем рождения. Об этом сообщает Бахрейнское информационное агентство (BNA).

«Его Величество король Хамад бен Иса Аль Халифа направил поздравительную телеграмму Его Превосходительству Президенту Российской Федерации Владимиру Путину по случаю его дня рождения», — говорится в материале.

В своем поздравлении король Бахрейна пожелал российскому лидеру крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни, а дружественному народу России — прогресса и процветания.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по телефону поздравил Владимира Путина с днем рождения. В ходе разговора лидеры обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений и международной повестки, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке.

Что думаешь? Оцени!
      Лина Пивоварова
      Обсудить
      Последние новости

      Премьер Словакии предложил ударить дальнобойной ракетой по Брюсселю

      Захарова напомнила о насильственной стерилизации в США

      Названы лучшие направления России для семейного отдыха в октябре

      Глава МАГАТЭ осудил заявление ГУР Украины об убийстве работника ЗАЭС

      Россиянам дали совет при перекрытии отопления соседом

      В Курске заочно арестовали двух иностранных журналистов

      Юран рассказал об угрозах с Украины из-за выступлений за Россию

      Сотрудники компании Бакальчука покинули офис Wildberries

      «Самая сексуальная дальнобойщица в мире» в откровенном наряде пришла на гонки

      Армия Израиля сообщила об ударах по более 120 объектам «Хезболлы» за час

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше