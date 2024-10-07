Продемонстрирована лазерная связь на рекордном расстоянии

В НАСА продемонстрировали лазерную связь на рекордном расстоянии

Исследователи Лаборатории реактивного движения (JPL) НАСА в Южной Калифорнии провели успешную демонстрацию технологии оптической связи в глубоком космосе (Deep Space Optical Communications). Они отправили лазерный сигнал на космический аппарат Psyche, находившийся на рекордном расстоянии 460 миллионов километров от Земли. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте Phys.org.

Эксперимент продемонстрировал высокую точность лазерной связи на огромных расстояниях, чего ранее не удавалось достичь. Оптическая связь использует ближний инфракрасный свет для передачи данных, который позволяет передавать информацию в 100 раз быстрее, чем традиционные радиочастоты. Это делает лазерные технологии перспективными для будущих миссий в космосе.

Для выполнения эксперимента использовались два наземных телескопа. Телескоп Хейла в обсерватории Паломар в Калифорнии принимал нисходящие сигналы, а Лаборатория оптической связи JPL отправляла восходящие сигналы с мощностью семь киловатт. Лазеры передавали данные, закодированные в инфракрасном свете, с высокой скоростью даже на значительном удалении от Земли.

Во время одного из тестов удалось достигнуть стабильной скорости передачи данных в 6,25 мегабита в секунду. Эта скорость значительно выше, чем та, что может быть достигнута при использовании радиочастотной связи на аналогичном расстоянии. Максимальная скорость передачи на более близком расстоянии составила 267 мегабит в секунду, что сравнимо с современным широкополосным интернетом.

В рамках эксперимента были переданы различные тестовые данные, включая изображения и видео в сверхвысоком разрешении. Одним из файлов стало 45-секундное видео в 4K, а также цифровые копии художественных работ и фотографии домашних животных команды проекта. Это подтверждает возможность передачи сложных данных на больших расстояниях с использованием лазерной технологии.

Исследование доказало, что оптическая связь является перспективным и эффективным способом передачи данных на дальние расстояния. В будущем лазерные технологии могут стать важным элементом в исследовании Солнечной системы, поддерживая связь между космическими аппаратами и Землей с высокой скоростью и точностью.