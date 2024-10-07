Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:45, 7 октября 2024Бывший СССР

МИД Украины предложил Словакии заняться восстановлением украинских регионов

Глава МИД Сибига предложил Словакии помочь восстановить регион Украины

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел переговоры с главой МИД Словакии Юраем Бланаром и предложил республике взять патронат над одним из украинских регионов в контексте восстановления, развития торговли и инвестиций. Об этом сообщает украинское внешнеполитическое ведомство в Telegram-канале.

Также стороны обсудили ключевые вопросы двусторонней повестки дня, в частности дальнейшей поддержки Украины, участия Словакии в Формуле мира и подготовке ко второму «саммиту мира». Сибига подчеркнул, что Киев надеется на присоединение Словакии к декларации «Группы семи» относительно поддержки Украины и заключения двустороннего соглашения по
безопасности.

Министры уделили отдельное внимание вопросам помощи в сфере гуманитарного разминирования в контексте реализации одного из пунктов Формулы мира «Экологическая безопасность».

Ранее Словакия пообещала продолжить оказывать Украине гуманитарную помощь. Словацкий премьер-министр Роберт Фицо также пообещал, что Братислава и дальше будет экспортировать электроэнергию и поставлять нелетальную военную помощь на Украину.

Что думаешь? Оцени!
      Илья Таксюр
      Обсудить
      Последние новости

      В СВР назвали приоритетную цель ВСУ для ударов ракетами Storm Shadow

      СВР обвинила Ми-6 в подготовке украинских диверсантов для подрыва энергосистемы России

      Немецкая компания получила разрешение на полеты с ракетным двигателем

      Россиянин поймал редкую рыбу

      Врач назвала способы избавления от отеков

      Власти прокомментировали возможность введения ограничений на экспорт красной икры

      Сразу восемь российских генералов лишились постов в один день. Кто они и что об этом известно?

      Цукерберг похвастался уникальным Porsche

      Минфин оценил возможность появления проблем с выдачей семейной ипотеки

      Раскрыты тренировки для развития уникальной способности человека

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше