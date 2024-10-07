МИД Украины предложил Словакии заняться восстановлением украинских регионов

Глава МИД Сибига предложил Словакии помочь восстановить регион Украины

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел переговоры с главой МИД Словакии Юраем Бланаром и предложил республике взять патронат над одним из украинских регионов в контексте восстановления, развития торговли и инвестиций. Об этом сообщает украинское внешнеполитическое ведомство в Telegram-канале.

Также стороны обсудили ключевые вопросы двусторонней повестки дня, в частности дальнейшей поддержки Украины, участия Словакии в Формуле мира и подготовке ко второму «саммиту мира». Сибига подчеркнул, что Киев надеется на присоединение Словакии к декларации «Группы семи» относительно поддержки Украины и заключения двустороннего соглашения по

безопасности.

Министры уделили отдельное внимание вопросам помощи в сфере гуманитарного разминирования в контексте реализации одного из пунктов Формулы мира «Экологическая безопасность».

Ранее Словакия пообещала продолжить оказывать Украине гуманитарную помощь. Словацкий премьер-министр Роберт Фицо также пообещал, что Братислава и дальше будет экспортировать электроэнергию и поставлять нелетальную военную помощь на Украину.