Словакия пообещала продолжить оказывать Украине гуманитарную помощь

Премьер Словакии Фицо пообещал продолжить оказывать Украине гуманитарную помощь

Словакия продолжит оказывать гуманитарную помощь Украине, заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо. Его слова со ссылкой на Словацкое радио передает ТАСС.

«Мы разрабатываем очередной пакет гуманитарной помощи Украине для ее подготовки к предстоящей зиме», — сказал он на консультации правительств Украины и Словакии под Ужгородом.

Глава кабмина также пообещал, что Братислава и дальше будет экспортировать электроэнергию и поставлять нелетальную военную помощь на Украину.

Ранее Фицо заявил, что конфликт на Украине продолжается из-за поддержки Киева Западом.