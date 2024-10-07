Словакия пообещала продолжить оказывать Украине гуманитарную помощь

Словакия продолжит оказывать гуманитарную помощь Украине, заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо. Его слова со ссылкой на Словацкое радио передает ТАСС.
«Мы разрабатываем очередной пакет гуманитарной помощи Украине для ее подготовки к предстоящей зиме», — сказал он на консультации правительств Украины и Словакии под Ужгородом.
Глава кабмина также пообещал, что Братислава и дальше будет экспортировать электроэнергию и поставлять нелетальную военную помощь на Украину.
Ранее Фицо заявил, что конфликт на Украине продолжается из-за поддержки Киева Западом.