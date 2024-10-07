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18:51, 7 октября 2024Бывший СССР

МИД заявил о систематическом применении ядовитых веществ ВСУ

Захарова: ВСУ систематически применяют химикаты против ВС РФ и мирных жителей

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) систематически применяют ядовитые химикаты против Вооруженных сил (ВС) России и мирных жителей. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

Захарова подчеркнула, что Россия продолжит фиксировать случаи применения ВСУ ядовитых веществ. Дипломат заявила о планах Украины по применению отравляющих веществ в зоне специальной военной операции (СВО) против ВС России и мирных жителей.

«Причина этого — политическое покровительство и фактическое одобрение подобных преступлений со стороны Вашингтона, Берлина, Лондона и Парижа», — подчеркнула пресс-секретарь МИД. По ее информации, ВСУ используют хлорпикрин, а также вещества с наличием аммиака и серной кислоты против российских военных и гражданских жителей.

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