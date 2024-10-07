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12:19, 7 октября 2024Силовые структуры

Мигрант на поливомоечной машине устроил гонки с российской полицией и попал на видео

Волк: в Одинцово полиция задержала мигранта, угнавшего поливомоечную машину

В Одинцово мигрант угнал поливомоечную машину и устроил гонки с российской полицией. Оперативное видео погони за угонщиком опубликовала официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, как поливочный грузовик несется по трассе, опасно маневрируя, его преследует полиция. В какой-то момент машину развернуло на дороге. Сотрудники полиции задержали находившего за рулем мужчину и доставили в отдел.

МВД возбудило против него уголовное дело по статье 166 («Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения») УК РФ. Также задержанный подозревается в хищении одежды из частного дома. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По данным МВД, злоумышленник проник на территорию строительной организации и угнал транспорт. Позже автомашина была обнаружена на федеральной трассе. После задержания поливочная машина возвращена владельцу.

Раннее сообщалось, что три вора-альпиниста попали на видео во время проникновения в офис.

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      Артем Соколов
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