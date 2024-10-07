Минобороны России обвинило США в подготовке провокации со стороны Украины

Минобороны России: США причастны к подготовке провокации со стороны Украины

США причастны к подготовке возможной провокации со стороны Киева с целью обвинить Россию в использовании отравляющих веществ в ходе боевых действий на Украине. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил (ВС) России генерал-лейтенант Игорь Кириллов, передает ТАСС.

«О причастности Вашингтона к готовящейся провокации свидетельствует заявление официального представителя США в ОЗХО (Организации по запрещению химического оружия — прим. Ленты.ру) Николь Шампейн», — заявил Кириллов.

По данным Минобороны, в июле 2024 года Шампейн открыто заявила о намерении США поднять вопрос привлечения России к ответственности во время конференции ОЗХО, которая состоится в ноябре.

Ранее Кириллов заявил, что с начала российской спецоперации украинские войска свыше 400 раз применили отравляющие вещества в бою. Заявления об угрозах применения Россией химического оружия он назвал безосновательными, так как оно было уничтожено в 2017 году.