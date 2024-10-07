Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:08, 7 октября 2024Россия

Минобороны заявило о планах Киева обвинить Россию в применении отравляющих веществ на СВО

МО: ВСУ готовят провокацию для обвинения России в применении отравляющих веществ

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

Украина готовит провокацию с целью обвинить Россию в применении отравляющих ведеств в ходе проведения специальной военной операции. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов, его цитирует ТАСС.

«По имеющимся данным, доказательства будут переданы представителям ОЗХО для составления якобы независимого отчета. Предполагается, что материалы сфабрикованных доказательств будут использованы в рамках 107-й сессии Исполнительного совета ОЗХО, (...) а также на Конференции государств — участников организации», — сказал Кириллов.

По его данным, ВСУ с начала спецоперации применили отравляющие вещества в бою свыше 400 раз. Кириллов назвал безосновательными заявления об угрозах применения Россией химического оружия и напомнил, что все его запасы были уничтожены еще в 2017 году под контролем Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Ранее Минобороны предупредило о планах ВСУ применить токсические вещества в зоне СВО. Данные о планах Украины, по данным ведомства, подтверждают запросы страны на поставку антидотов, противогазов и других средств индивидуальной защиты в чрезмерных объемах.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      «Разгорается все сильнее». На нефтебазе в Крыму произошел мощный пожар. В Феодосии идет эвакуация жителей

      Правящая партия Грузии заявила о планах возобновить процедуру импичмента президенту

      Россия нашла оборудование для АЭС в Турции

      Рыбак нашел ботинок и рюкзак исчезнувшей больше года назад женщины

      Минобороны заявило о планах Киева обвинить Россию в применении отравляющих веществ на СВО

      Магнитная буря обрушилась на Землю

      Стало известно о хакерской атаке на сервисы ВГТРК

      Продемонстрирована лазерная связь на рекордном расстоянии

      Китайская разведка взломала сервера трех крупнейших интернет-провайдеров в США

      В Москве начали включать отопление

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше