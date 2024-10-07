Минобороны заявило о планах Киева обвинить Россию в применении отравляющих веществ на СВО

МО: ВСУ готовят провокацию для обвинения России в применении отравляющих веществ

Украина готовит провокацию с целью обвинить Россию в применении отравляющих ведеств в ходе проведения специальной военной операции. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов, его цитирует ТАСС.

«По имеющимся данным, доказательства будут переданы представителям ОЗХО для составления якобы независимого отчета. Предполагается, что материалы сфабрикованных доказательств будут использованы в рамках 107-й сессии Исполнительного совета ОЗХО, (...) а также на Конференции государств — участников организации», — сказал Кириллов.

По его данным, ВСУ с начала спецоперации применили отравляющие вещества в бою свыше 400 раз. Кириллов назвал безосновательными заявления об угрозах применения Россией химического оружия и напомнил, что все его запасы были уничтожены еще в 2017 году под контролем Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Ранее Минобороны предупредило о планах ВСУ применить токсические вещества в зоне СВО. Данные о планах Украины, по данным ведомства, подтверждают запросы страны на поставку антидотов, противогазов и других средств индивидуальной защиты в чрезмерных объемах.

