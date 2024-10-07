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14:00, 7 октября 2024Экономика

Москвичей предупредили о резком похолодании

Синоптик Вильфанд: 9 октября в Москве резко похолодает

Фото: АГН «Москва»

В среду, 9 октября, в Москве резко похолодает. Об этом предупредил жителей столицы научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, пишет RT.

Регион будет находиться в тылу циклона, поэтому температура воздуха резко понизится, пояснил синоптик. «Еле-еле столбик термометра будет переползать через пятиградусную отметку днем. В Москве максимальное значение плюс 6-8 градусов Цельсия, а по области до плюс 5 градусов дневная максимальная температура», — рассказал Вильфанд.

По прогнозам метеоролога, в последующие дни придет более теплая и солнечная погода. В четверг и пятницу столбики термометров поднимутся до 11-13 градусов Цельсия в Москве и до 10-15 градусов — в области.

«Ночные температуры — плюс 3-7 градусов Цельсия. Начиная со вторника среднесуточная температура уже будет около 8 градусов Цельсия, это означает наступление отопительного периода», — заключил Вильфанд.

Ранее синоптик пообещал аномальное тепло в Москве 7 октября. Воздух в столице прогреется до плюс 16-18 градусов Целься — это выше климатической нормы на шесть градусов, подчеркнул специалист.

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      Нина Ташевская
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