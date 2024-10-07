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07:55, 7 октября 2024Экономика

Москвичей предупредили об аномальной погоде

Синоптик Вильфанд: 6 октября в Москве будет на 6 градусов теплее нормы

Фото: Roman Denisov / Global Look Press

В понедельник, 6 октября, температура воздуха в Москве будет на 6 градусов Цельсия выше климатической нормы. Об аномальной погоде предупредил жителей столицы научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

В этот день будет облачно без особых прояснений, отметил синоптик. Дневные температуры в Москве достигнут 16-18 градусов Цельсия, а в области — 19 градусов. Со вторника, по словам Вильфанда, циклон начнет уходить на восток, и тип погоды изменится — москвичей будет ожидать дождливый день и облачная погода.

Метеоролог добавил, что дневные и ночные температуры не будут сильно отличаться. Так, в ночь на 8 октября ожидается плюс 10-12 градусов, а днем — до 12-14 градусов. «Связано это с облачностью, которая способствует высокой температуре ночью и понижает температуру днем. Плюс изменение циркуляции, потому что уже северный ветер будет, особенно во второй половине дня во вторник», — пояснил Вильфанд. Атмосферное давление в начале недели будет ниже нормы на 7-10 миллиметров ртутного столба, отметил синоптик.

Ранее метеоролог спрогнозировал, что 6 и 7 октября в Московском регионе выпадет до 25 % месячной нормы осадков. Дожди начнутся в ночь на понедельник и пройдут в первой половине 7 октября с заметной интенсивностью.

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      Нина Ташевская
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