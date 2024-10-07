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11:54, 7 октября 2024Путешествия

Мужчина по ошибке сел в самолет без документов и угодил под арест

Мужчина сел на рейс ЕasyJet в Милан без документов и угодил под арест

Фото: David W Cerny / Reuters

Мужчина сел на рейс авиакомпании ЕasyJet из Манчестера в Милан без документов и угодил под арест. Об этом пишет Manchester Evening News.

Уточняется, что когда самолет уже вырулил на взлетно-посадочную полосу, бортпроводники поняли, что 20-летний молодой человек не должен был находиться на борту. Лайнер вернулся в аэропорт Манчестера, где безбилетного пассажира задержали и отправили под стражу, его попутчиков вынудили пройти повторную проверку, а борт — обыскали.

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По данным источника, в салоне не обнаружили ничего подозрительного. Представители воздушной гавани заявили, что все процедуры безопасности были соблюдены должным образом, и ошибка произошла у выхода на посадку. Они добавили, что дело расследует полиция.

Инцидент не рассматривается как связанный с терроризмом. Имя молодого человека издание не приводит. Также не известно, был ли у него посадочный талон на другой рейс или его не было вообще.

Ранее пожилая женщина случайно проникла на международный рейс без билета и улетела из Дании в Италию. Вернувшаяся из Дохи пассажирка каким-то образом сумела сесть на рейс Ryanair в Пизу, пока семья ждала ее в аэропорту Копенгагена.

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      Алина Черненко
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