Женщина проникла на международный рейс без билета и озадачила сотрудников аэропорта

Женщина случайно проникла на рейс без билета и улетела из Копенгагена в Пизу

Пожилая женщина случайно проникла на международный рейс без билета и улетела из Дании в Италию. Подробностями истории поделилось издание Newsweek.

Уточняется, что инцидент произошел еще 9 сентября, но его расследование продолжается до сих пор. Пассажирка, которая вернулась в Копенгаген из Дохи, каким-то образом сумела сесть на рейс Ryanair в Пизу, пока семья ждала ее в аэропорту. Когда женщину нашли в итальянском городе гуляющей по аэропорту, ей оказали поддержку и помогли воссоединиться с родными.

Как пишет источник, тот факт, что пассажирка села в самолет без посадочного талона, озадачил сотрудников воздушной гавани.

«Мы относимся к этому инциденту очень серьезно. Это станет частью наших постоянных усилий по корректировке и ужесточению правил для поддержания безопасности», — заявила руководитель отдела корпоративных коммуникаций и связей со СМИ в аэропорту Копенгагена Лиз Агерли Кюрштейн.

Она также дала понять, что пассажирка пробралась на рейс не намеренно, объяснив, что во время посадки случился сбой.

В конце августа похожая история произошла на рейсе из малайзийского Куала-Лумпура в китайский Сямэнь. Женщина без билета проникла в самолет, стала гулять между рядами в салоне и задержала вылет на четыре часа.

