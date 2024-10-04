Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:06, 4 октября 2024Путешествия

Женщина проникла на международный рейс без билета и озадачила сотрудников аэропорта

Женщина случайно проникла на рейс без билета и улетела из Копенгагена в Пизу

Фото: Arthur Edelmans / Unsplash

Пожилая женщина случайно проникла на международный рейс без билета и улетела из Дании в Италию. Подробностями истории поделилось издание Newsweek.

Уточняется, что инцидент произошел еще 9 сентября, но его расследование продолжается до сих пор. Пассажирка, которая вернулась в Копенгаген из Дохи, каким-то образом сумела сесть на рейс Ryanair в Пизу, пока семья ждала ее в аэропорту. Когда женщину нашли в итальянском городе гуляющей по аэропорту, ей оказали поддержку и помогли воссоединиться с родными.

Материалы по теме:
Сексуальное декольте, сатана на футболке, угги и голый живот: за что пассажиров могут выгнать из самолета?
Сексуальное декольте, сатана на футболке, угги и голый живот:за что пассажиров могут выгнать из самолета?
6 октября 2023
Что нельзя брать в ручную кладь? Список вещей, которые можно провозить в самолете только в багаже
Что нельзя брать в ручную кладь?Список вещей, которые можно провозить в самолете только в багаже
18 июля 2024

Как пишет источник, тот факт, что пассажирка села в самолет без посадочного талона, озадачил сотрудников воздушной гавани.

«Мы относимся к этому инциденту очень серьезно. Это станет частью наших постоянных усилий по корректировке и ужесточению правил для поддержания безопасности», — заявила руководитель отдела корпоративных коммуникаций и связей со СМИ в аэропорту Копенгагена Лиз Агерли Кюрштейн.

Она также дала понять, что пассажирка пробралась на рейс не намеренно, объяснив, что во время посадки случился сбой.

В конце августа похожая история произошла на рейсе из малайзийского Куала-Лумпура в китайский Сямэнь. Женщина без билета проникла в самолет, стала гулять между рядами в салоне и задержала вылет на четыре часа.

Что думаешь? Оцени!
      Алина Черненко
      Обсудить
      Последние новости

      Бывший генсек НАТО намекнул на вынужденный отказ Украины от потерянных территорий

      Российский «Оберег» остановил крупный осколок в зоне СВО

      Назван эффективный способ очистить раковину от известкового налета без бытовой химии

      Попавшая на обложку Time популярная певица ответила на критику ее откровенных нарядов

      Врач назвала лучшую позу для сна

      Россиянин избил сожительницу и посадил ее на цепь

      Раскрыт гонорар Джигана

      Газ на европейской бирже подорожал

      Головин продлил контракт с «Монако» до 2029 года

      Стало известно о переносе отставки Буданова и Умерова до выборов в США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше