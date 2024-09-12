Женщина без билета проникла в самолет, гуляла между рядами и задержала рейс на четыре часа

Женщина без билета проникла в самолет, стала гулять между рядами в салоне и задержала вылет на четыре часа. Об этом написал один из пассажиров на китайской платформе Xiaohongshu.

Уточняется, что инцидент произошел на рейсе из малайзийского Куала-Лумпура в китайский Сямэнь 28 августа. По словам очевидца, во время посадки женщина ходила по салону, мешая другим путешественникам найти свое место. Когда к ней подошла бортпроводница, пассажирка сказала, что билета у нее нет. Разволновавшиеся члены экипажа попросили всех покинуть борт и пройти повторно паспортный контроль. Их багаж также был проверен.

Лишь после этого борт вылетел, а неизвестную женщину забрала полиция. Правоохранители выясняют, как ей удалось попасть в самолет.

Ранее пассажира Delta Air Lines сняли с рейса в США из-за того, что он пробрался в самолет без билета. 26-летний Уиклиф Флеризард, который работает бухгалтером в корпорации Apple, попытался улететь из Солт-Лейк-Сити в Остин 17 марта.