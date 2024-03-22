Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
14:02, 22 марта 2024Путешествия

Сотрудник Apple пробрался в самолет без билета и попытался спрятаться в туалете

CBS News: сотрудник Apple пробрался в самолет Delta Air Lines без билета

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Пассажира Delta Air Lines сняли с рейса в США из-за того, что он пробрался в самолет без билета. Об этом сообщил канал CBS News.

26-летний Уиклиф Флеризард, который работает бухгалтером в корпорации Apple, попытался улететь из Солт-Лейк-Сити в Остин 17 марта. Он сообщил полиции, что друг дал ему бесплатный билет на рейс авиакомпании Southwest Airlines, но лайнер этого перевозчика был переполнен, поэтому мужчина проследовал в самолет Delta.

Материалы по теме:
Прилетевшему в США без паспорта и билетов россиянину огласили приговор. Что его ждет?
Прилетевшему в США без паспорта и билетов россиянину огласили приговор. Что его ждет?
6 февраля 2024
Это залет! Почему авиапассажиры дерутся со стюардессами и достают всех вокруг
Это залет!Почему авиапассажиры дерутся со стюардессами и достают всех вокруг
23 января 2018

При этом камеры видеонаблюдения зафиксировали, как сотрудник Apple фотографировал посадочные талоны других людей без их ведома. Следователи предположили, что пассажир использовал эти снимки, чтобы подняться на борт. Там он сначала пытался спрятаться в передней части самолета, а потом зашел в туалет.

Перед взлетом пассажир вышел из уборной, но к тому моменту мест в салоне не осталось. Члены экипажа поняли, что возникла проблема, и борт вернулся в терминал. Там правоохранители задержали Флеризарда и отправили его в федеральную тюрьму. Расследование произошедшего продолжается.

Другой пассажир устроил дебош на рейсе American Airlines. Попутчики мужчины сняли на видео, как он оскорбил стюардессу и подрался.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      «Для нас это уже стало войной». Кремль рассказал, как изменилась СВО после вступления Запада в конфликт на Украине

      Путин обсудил с Совбезом борьбу с распространением идей неонацизма

      Россияне смогут знакомиться по-новому

      Российский пенсионер уничтожил мемориал и был осужден

      Тренер «Ак Барса» ушел в отставку

      В Кремле указали США на необходимость призвать Украину отказаться от терроризма

      В Киеве отреагировали на призыв США не наносить удары по НПЗ России

      В Совфеде призвали усилить атаки по топливно-энергетическим объектам Украины

      Во Франции рассказали об изоляции Макрона из-за агрессии против России

      Центробанк собрался разрешить гражданам иметь счета на Мосбирже

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше