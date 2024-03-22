Сотрудник Apple пробрался в самолет без билета и попытался спрятаться в туалете

CBS News: сотрудник Apple пробрался в самолет Delta Air Lines без билета

Пассажира Delta Air Lines сняли с рейса в США из-за того, что он пробрался в самолет без билета. Об этом сообщил канал CBS News.

26-летний Уиклиф Флеризард, который работает бухгалтером в корпорации Apple, попытался улететь из Солт-Лейк-Сити в Остин 17 марта. Он сообщил полиции, что друг дал ему бесплатный билет на рейс авиакомпании Southwest Airlines, но лайнер этого перевозчика был переполнен, поэтому мужчина проследовал в самолет Delta.

При этом камеры видеонаблюдения зафиксировали, как сотрудник Apple фотографировал посадочные талоны других людей без их ведома. Следователи предположили, что пассажир использовал эти снимки, чтобы подняться на борт. Там он сначала пытался спрятаться в передней части самолета, а потом зашел в туалет.

Перед взлетом пассажир вышел из уборной, но к тому моменту мест в салоне не осталось. Члены экипажа поняли, что возникла проблема, и борт вернулся в терминал. Там правоохранители задержали Флеризарда и отправили его в федеральную тюрьму. Расследование произошедшего продолжается.

Другой пассажир устроил дебош на рейсе American Airlines. Попутчики мужчины сняли на видео, как он оскорбил стюардессу и подрался.