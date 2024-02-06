Прилетевшему в США без паспорта и билетов россиянину огласили приговор. Что его ждет?

Россиянина Сергея Очигаву, прилетевшего в США без билета и визы, депортируют

Россиянину Сергею Очигаве, прилетевшему в США без паспорта, билетов и визы, огласили приговор. Ранее присяжные признали его виновным в безбилетном проезде, теперь его ждут штраф и депортация из страны.

Очигаву приговорили к 93 дням лишения свободы. Приговор огласили 5 февраля. Уточняется, что Очигава уже отбыл указанный срок в ожидании решения по делу. Также он будет обязан возместить авиакомпании Scandinavian Airlines 2174 доллара (198 тысяч рублей) за перелет.

Россиянину грозило до пяти лет лишения свободы

Очигава будет находиться под стражей иммиграционной службы до момента своей депортации. Приговор оказался более лояльным, чем ожидалось: 46-летнему Очигаве грозило до пяти лет лишения свободы в тюрьме за посадку на самолет.

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Согласно данным следствия, мужчина сообщил правоохранителям ложную информацию о своем прибытии в США. В том числе он соврал, что забыл свой паспорт американского гражданина в самолете.

Также стало известно, что Очигава сопровождал на рейсе другого пассажира. На записях с камер видеонаблюдения из аэропорта Копенгагена видно, что он зашел в авиагавань с компаньоном.

Как Очигава попал в США без документов?

Очигава — российский экономист. Он является кандидатом наук в области экономики и маркетинга. При досмотре багажа у пассажира нашли российское и израильское внутренние «удостоверения личности», частичную фотографию паспорта на смартфоне, где указаны имя, дата рождения и номер документа.

Фото: Johan Nilsson / TT News Agency / Reuters

Очигаву задержали 4 ноября 2023 года на пункте паспортного контроля аэропорта в Лос-Анджелесе, куда он прилетел из Копенгагена. Сотрудники воздушной гавани не смогли найти его в списках пассажиров ни одного из прибывших международных рейсов.

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Согласно материалам суда, мужчина не смог предъявить заграничный паспорт и въездную визу. На допросе выяснилось, что он «потерял память»: пассажир не смог объяснить, как он попал на борт самолета авиакомпании Scandinavian Airlines и проходил ли проверку в аэропорту датской столицы.

Он не предъявлял посадочного талона и сел в кресло, которое не было распределено между пассажирами. Во время полета мужчина ходил по салону и пытался завести беседу с соседями. Россиянин просил по две порции в каждый сеанс приема пищи и пытался съесть шоколад, принадлежавший членам экипажа.