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12:20, 6 февраля 2024Путешествия

Прилетевшему в США без паспорта россиянину огласили приговор

Прилетевшего в США без паспорта россиянина Очигаву приговорили к 93 дням

Фото: Jeffrey Greenberg / Universal Images Group / Getty Images

Россиянина Сергея Очигаву, прилетевшего в США без паспорта, визы и билета, приговорили к 93 дням лишения свободы. Об этом сообщает издание Los Angeles Daily News.

Приговор огласили в понедельник, 5 февраля. Уточняется, что Очигава уже отбыл указанный срок в ожидании решения по делу.

Также Очигава будет обязан возместить авиакомпании Scandinavian Airlines 2174 доллара (198 тысяч рублей) за перелет.

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46-летний Очигава прилетел из Копенгагена в Лос-Анджелес 4 ноября рейсом авиакомпании Scandinavian Airlines. Мужчина утверждал, что не спал три дня и ничего не помнил о своем путешествии. Он не смог объяснить, как попал в страну без билета и документов. В отношении него возбудили уголовное дело.

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      Мария Борисова
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