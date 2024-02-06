Прилетевшему в США без паспорта россиянину огласили приговор

Прилетевшего в США без паспорта россиянина Очигаву приговорили к 93 дням

Россиянина Сергея Очигаву, прилетевшего в США без паспорта, визы и билета, приговорили к 93 дням лишения свободы. Об этом сообщает издание Los Angeles Daily News.

Приговор огласили в понедельник, 5 февраля. Уточняется, что Очигава уже отбыл указанный срок в ожидании решения по делу.

Также Очигава будет обязан возместить авиакомпании Scandinavian Airlines 2174 доллара (198 тысяч рублей) за перелет.

Для проведения процедуры депортации мужчину возьмет под стражу иммиграционная служба.

46-летний Очигава прилетел из Копенгагена в Лос-Анджелес 4 ноября рейсом авиакомпании Scandinavian Airlines. Мужчина утверждал, что не спал три дня и ничего не помнил о своем путешествии. Он не смог объяснить, как попал в страну без билета и документов. В отношении него возбудили уголовное дело.

