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13:06, 30 января 2024Путешествия

Прилетевший в США без паспорта россиянин признан виновным в безбилетном проезде

Daily Mail: попавшему в самолет без паспорта россиянину грозит тюрьма

Фото: Jonathan Alcorn / Reuters

Присяжные признали россиянина Сергея Очигаву, попавшего в самолет Scandinavian Airlines без паспорта, виновным в безбилетном проезде. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что 46-летнему Очигаве грозит до пяти лет лишения свободы в тюрьме за посадку на самолет из Копенгагена в Лос-Анджелес 4 ноября 2023 года. Согласно данным следствия, мужчина сообщил правоохранителям ложную информацию о своем прибытии в США. В том числе он соврал, что забыл свой паспорт американского гражданина в самолете.

Также стало известно, что Очигава сопровождал на рейсе другого пассажира. На записях с камер видеонаблюдения из аэропорта Копенгагена видно, что он зашел в авиагавань с компаньоном.

Очигава прилетел из Копенгагена в Лос-Анджелес 4 ноября рейсом авиакомпании Scandinavian Airlines. Он не смог объяснить сотрудникам паспортного контроля, как оказался в стране без документов. Мужчина утверждал, что не спал три дня и ничего не помнил о своем путешествии. Против него возбудили уголовное дело из-за незаконного проникновения в США. В сумке Очигавы нашли два удостоверения личности — российское и израильское.

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      Зарина Дзагоева
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