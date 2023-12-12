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01:37, 12 декабря 2023Путешествия

Россиянин прилетел в США без паспорта и ничего не вспомнил

Россиянин прилетел в США без паспорта, визы и билета и не смог объяснить это

Фото: Ringo Chiu / Global Look Press

Российский экономист без паспорта, визы и авиабилета прилетел из Копенгагена в Лос-Анджелес и не смог объяснить, как это произошло, передает телеканал Fox News со ссылкой на документ с подписью специального агента ФБР.

Как отметили журналисты, российского гражданина Сергея Очигаву задержали 4 ноября на пункте паспортного контроля аэропорта в Лос-Анджелесе. Сотрудники воздушной гавани не смогли найти его в списках пассажиров ни одного из прибывших международных рейсов.

Согласно материалам суда, мужчина не смог предъявить заграничный паспорт и въездную визу. На допросе он рассказал, что не помнит, как попал на борт самолета авиакомпании Scandian Airlines (SAS). Россиянин также не вспомнил проверку в аэропорту датской столицы.

Телеканал отметил, что Очигава является кандидатом наук в области экономики и маркетинга. «Он утверждал, что не спал три дня и не понимает, что происходит», — говорится в документе ФБР. При досмотре багажа у него нашли российское и израильское внутренние «удостоверения личности», частичную фотографию паспорта на смартфоне с его именем, датой рождения и номером документа.

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      Марина Совина
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