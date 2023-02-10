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02:17, 10 февраля 2023Мир

Осужденный за киберпреступления в США россиянин вернулся в Россию

Россиянин Юрий Мартышев, осужденный в США за киберпреступления, вернулся в Россию

Фото: Silas Stein / dpa / Global Look Press

Россиянин Юрий Мартышев, осужденный в США за киберпреступления, вернулся в Россию вечером 9 февраля. Об этом сообщает газета «Известия».

Отмечается, что самолет с Мартышевым вылетел из Катара и приземлился в аэропорту Шереметьево. Мать россиянина Марина Мартышева выразила благодарность адвокату Алексею Тарасову и посольству России в США. «Они с первого дня ему помогали, были на связи, поддерживали его морально. Благодаря этим людям мой сын остался в живых и вернулся на родину», — добавила она.

О том, что Мартышев может вернуться в Россию в ближайшее время, ранее сообщил Алексей Тарасов.

Юрий Мартышев был задержан в Латвии в 2017 году. Власти республики передали россиянина американской стороне. При этом посольство России в США сочло его арест очередным случаем похищения соотечественников американскими властями.

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Марина Совина
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