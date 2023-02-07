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20:56, 7 февраля 2023Мир

Отсидевший в США за киберпреступления россиянин Мартышев вернется в Россию

Отсидевший в США за киберпреступления россиянин Мартышев может вернуться в РФ 9 февраля

Фото: Philipp Katzenberger / Unsplash

Гражданин России Юрий Мартышев, отсидевший в США за киберпреступления, может вернуться на родину в четверг, 9 февраля. Такие сроки назвал его адвокат Алексей Тарасов в беседе с РИА Новости.

«Если все будет хорошо, то к четвергу на этой неделе Юрий будет дома со своей семьей», — поделился он. Ожидается, что россиянина 7 февраля отпустят из изолятора в американском штате Джорджия и посадят на рейс в Доху, откуда он вылетит в Москву.

О том, что Мартышев вышел на свободу, стало известно 21 декабря 2022 года. Мужчина был задержан в Латвии в 2017 году. Власти республики передали россиянина американской стороне. При этом посольство России в США сочло его арест очередным случаем похищения соотечественников американскими властями.

В декабре 2021 года в США за киберпреступления осудили еще одного россиянина — Олега Кошкина. Ему была определена мера наказания в 48 месяцев тюремного заключения.

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Алина Гончарова
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