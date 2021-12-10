Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Суд в США приговорил россиянина к четырем годам тюрьмы за киберпреступления

Суд в США приговорил к четырем годам тюрьмы россиянина Кошкина за киберпреступления

Фото: Pixabay

Суд в США приговорил к четырем годам тюрьмы россиянина Олега Кошкина за киберпреступления, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя прокуратуры штата Коннектикут Тома Карсона.

«Сорок восемь месяцев тюремного заключения», — заявил он в ответ на вопрос о мере наказания.

В июне 2021 года россиянин Олег Кошкин был признан виновным в киберпреступлениях. Сообщалось, что ему могло грозить до 15 лет тюрьмы.
Кошкин проходил по тому же делу, что выданный Соединенным Штатам Петр Левашов, — они вместе якобы содержали сеть, занимавшуюся кражей персональных данных.

Левашова задержали по запросу США в апреле 2017 года в Барселоне, где он отдыхал вместе с семьей. Американцы уверены, что он создал компьютерную сеть типа ботнет Kelihos, через которую «контролировал сотни тысяч компьютеров», распространял вирусы и занимался вымогательством.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Двигавшийся в сторону Керченского пролива корабль Украины лег на обратный курс
Автомошенники придумали новую схему подстав на дороге
Зеленского уличили в предательстве украинцев
В Москве обнаружили «двор для плохих детей»
В Гонконге создали «антиковидный» металл
Суд в США приговорил россиянина к четырем годам тюрьмы за киберпреступления
В Госдуме предостерегли Украину от провокаций в Керченском проливе
Байден обсудил с НАТО переговоры с Путиным
52-летняя Дженнифер Энистон снялась в белье для обложки журнала
Путин заявил о желании НАТО превратить Россию в «Московию»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter