Осужденный за киберпреступления в США россиянин Мартышев вышел на свободу

Осужденный за киберпреступления в США гражданин России Мартышев вышел из тюрьмы 20 декабря

Гражданин России Юрий Мартышев, осужденный за киберпреступления в США, вышел на свободу, свидетельствуют данные Федерального бюро тюрем США.

«Освобожден 20 декабря 2022 года», — сообщается на сайте, отслеживающем статус заключенных.

Ранее о том, что Мартышев выйдет из тюрьмы 20 декабря, сообщил адвокат россиянина Алексей Тарасов. Правозащитник уточнил, что после освобождения мужчину передадут иммиграционным властям для последующей депортации в Россию.

Мартышев был задержан в Латвии в 2017 году. Латвийские власти передали российского гражданина американской стороне. Посольство России в США сочло арест Мартышева очередным случаем похищения соотечественников американскими властями. По утверждению дипломатов, Вашингтон нарушил действующее двустороннее Соглашение о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 1999 года.