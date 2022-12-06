Стала известна судьба осужденного в США россиянина Мартышева

Осужденный в США за кибермошенничество россиянин Мартышев выйдет на свободу 20 декабря

Осужденный в США за кибермошенничество россиянин Юрий Мартышев выйдет на свободу 20 декабря и будет депортирован на родину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката россиянина Алексея Тарасова.

«20 декабря кончается его федеральный срок, после этого его передадут иммиграционным властям для последующей депортации в Россию. Я надеюсь, что вскоре после 20 декабря (…) он вернется домой», — добавил Тарасов.

Мартышев был задержан в Латвии в 2017 году. Латвийские власти передали российского гражданина американской стороне. Посольство России в США сочло арест Мартышева очередным случаем похищения соотечественников американскими властями. По утверждению дипломатов, Вашингтон нарушил действующее двустороннее Соглашение о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 1999 года.