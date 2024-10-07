Мужчина в маске и парике вколол смертельный яд любовнику матери

В Британии злоумышленник в маске и парике вколол яд любовнику матери

В Великобритании начался суд над злоумышленником, который выдал себя за медицинского работника и вколол любовнику матери смертельный яд. Об этом сообщает издание The Guardian.

По мнению обвинителей, 51-летний Томас Кван опасался, что мать оставит имущество не ему, а 71-летнему Патрику О’Харе, который с ней жил. Чтобы избавиться от конкурента, он разработал сложный план. При помощи поддельных писем Кван убедил О’Хару, что ему предстоит вакцинация на дому.

В назначенный день вместо государственного медработника пришел сам Кван с накладными усами и бородой. Его лицо скрывали хирургическая маска и темные очки, на голове были парик и шляпа, а на руках — синие медицинские перчатки. Маскировка сработала: мужчину не узнали ни О’Хара, ни мать.

Злоумышленник попросил О’Хару заполнить анкету и взял у него на анализ кровь и мочу. Затем он измерил давление и ему, и матери, которая по-прежнему не подозревала, с кем имеет дело. Прививка оказалась на редкость болезненной, но Кван заверил, что это совершенно нормально.

Боль не утихла и через два дня после укола. Кроме того, рука О’Хары покрылась волдырями и обесцветилась. Терапевт, к которому он обратился, направил его в больницу. Озадаченные специалисты пришли к выводу, что после инъекции у О’Хары развился некротизирующий фасциит.

Его сумели спасти, но он провел в реанимации несколько недель. За это время ему сделали несколько операций и удалили значительную часть тканей пострадавшей руки.

При обыске у Квана нашли запасы ртути, таллия, мышьяка и серной кислоты. Кроме того, у него имелась инструкция, описывающая процесс изготовления отравляющего вещества рицин, а также касторовые бобы, которые для этого требуются. Однако для инъекции О’Харе он использовал не их, а иодметан, часто применяемый для уничтожения сорняков.

Приговор Квану пока не вынесен.

Ранее сообщалось, что в Великобритании супруги уморили голодом своего домовладельца — миллионера Джеймса Сутерана. Перед этим они переписали на себя треть его состояния и половину имения его матери.