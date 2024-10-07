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11:58, 7 октября 2024Бывший СССР

На Украине задержали заработавшего 4 миллиона гривен на уклонистах врача

На Украине полиция изъяла 4,4 миллиона гривен у врача за помощь уклонистам

Фото: Telegram-канал «Политика Страны»

На Украине полиция изъяла четыре миллиона гривен (10 миллионов рублей) у врача, помогавшего избежать мужчинам службы в армии. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

По информации издания, в Житомире прошли обыски у 56-летнего врача одной из городских клиник. Она писала ложные выводы магнитно-резонансной томографии (МРТ) мужчинам призывного возраста за определенную плату. Это помогало военнообязанным оформить справку об инвалидности и избежать службы в Вооруженных силах Украины (ВСУ).

Ранее в Харькове Служба безопасности Украины (СБУ) раскрыла схему по выдаче фальшивых документов уклонистам. По информации ведомства, стоимость подделки составляла от двух до пяти тысяч долларов.

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      Сергей Болиев
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