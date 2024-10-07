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14:54, 7 октября 2024Мир

Нарышкин заявил о предоставлении Западом информации для ударов ВСУ вглубь России

Нарышкин: Запад с начала конфликта передает ВСУ данные для ударов по России

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Запад с начала конфликта передает Вооруженным силам Украины (ВСУ) данные для ударов вглубь территории России дальнобойным оружием. Об этом заявил глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, передает ТАСС.

«По данным СВР, американская разведка с самого начала конфликта передает Киеву информацию, которая потом используется для нанесения ударов по российской гражданской инфраструктуре», — рассказал глава разведывательного ведомства.

Ранее Нарышкин заявил, что рассуждения политиков Запада о том, что они могут пересекать «красные линии» России, являются безответственными. Он также подчеркнул, что Москва сделала жесткое предупреждение странам НАТО, внеся изменения в ядерную доктрину России.

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      Максим Габриелян
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