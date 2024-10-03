Нарышкин назвал безответственными политиков Запада

Нарышкин: рассуждения политиков Запада о красных линиях России безответственны

Рассуждения политиков Запада о том, что они могут пересекать «красные линии» России, являются безответственными. Об этом заявил глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, передает ТАСС.

«У целого ряда безответственных политиков Запада есть мысли насчет того, что для достижения стратегического поражения России им не следует соблюдать каких-либо "красных линий", которые Москва обозначила. Отражением этого являются дискуссии о возможности применения дальнобойных западных ракет для ударов вглубь российской территории», — отметил глава разведывательного ведомства.

Нарышкин также подчеркнул, что Москва сделала жесткое предупреждение странам НАТО, внеся изменения в ядерную доктрину России.

25 сентября президент России Владимир Путин предложил внести изменения в российскую ядерную доктрину. Российский лидер отметил, что в обновленной редакции доктрины агрессия против России со стороны государства, не обладающего ядерным оружием, но при поддержке или с участием страны с ядерным вооружением, будет рассматриваться как совместное нападение.