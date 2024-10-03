Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:48, 3 октября 2024Силовые структуры

Глава СВР напомнил о жестком предупреждении Западу по российским красным линиям

Глава СВР Нарышкин: Запад услышал предупреждение РФ по ядерной доктрине
Начало событий в новости Нарышкин назвал безответственными политиков Запада
Сергей Нарышкин

Сергей Нарышкин. Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Большинство стран Запада услышало жесткое предупреждение Москвы в случае нарушения ими красных линий в вопросах ударов дальнобойным оружием. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, передает ТАСС.

По его словам, таким предупреждением стало совещание с участием президента России Владимира Путина по обсуждению дополнений в ядерную доктрину страны.

Вместе с тем, отметил Нарышкин, еще есть «безответственные политики», пытающиеся убедить остальных в необязательности соблюдать обозначенные Россией красные линии. Он назвал их действия опасной игрой, а сами рассуждения о такой возможности большим заблуждением.

Глава СВР напомнил главный тезис, звучавший на совещании у президента, который станет частью обновленной ядерной доктрины.

25 сентября президент России Владимир Путин предложил внести изменения в ядерную доктрину. Российский лидер отметил, что в обновленной редакции доктрины агрессия против России со стороны государства, не обладающего ядерным оружием, но при поддержке или с участием страны с ядерным вооружением, будет рассматриваться как совместное нападение.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      Россия взяла Угледар под контроль. У ВСУ больше нет эффективной линии обороны до самого Киева

      Отличившийся боец СВО ушел в отпуск ради смены пола. Новая личность лишила его возвращения в армию, но льготы остались

      В России высказались о новых попытках ВСУ прорвать границу

      Иран предупредил США об отказе проявлять сдержанность

      Создатель затонувшего батискафа Titan хотел подкупить конгрессмена

      Основатель правящей партии Грузии «поставил на кон» семью ради политики

      Россиян предупредили об опасности мойки двигателя машины

      Обвинение запросило для экс-морпеха США Гилмана девять лет колонии

      Зеленский назвал нерешительность НАТО причиной «дефицита безопасности в небе Украины»

      ИИ помог предупредить близорукость

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше