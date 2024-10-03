Глава СВР напомнил о жестком предупреждении Западу по российским красным линиям

Глава СВР Нарышкин: Запад услышал предупреждение РФ по ядерной доктрине

Большинство стран Запада услышало жесткое предупреждение Москвы в случае нарушения ими красных линий в вопросах ударов дальнобойным оружием. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, передает ТАСС.

По его словам, таким предупреждением стало совещание с участием президента России Владимира Путина по обсуждению дополнений в ядерную доктрину страны.

Вместе с тем, отметил Нарышкин, еще есть «безответственные политики», пытающиеся убедить остальных в необязательности соблюдать обозначенные Россией красные линии. Он назвал их действия опасной игрой, а сами рассуждения о такой возможности большим заблуждением.

Глава СВР напомнил главный тезис, звучавший на совещании у президента, который станет частью обновленной ядерной доктрины.

25 сентября президент России Владимир Путин предложил внести изменения в ядерную доктрину. Российский лидер отметил, что в обновленной редакции доктрины агрессия против России со стороны государства, не обладающего ядерным оружием, но при поддержке или с участием страны с ядерным вооружением, будет рассматриваться как совместное нападение.