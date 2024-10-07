Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:02, 7 октября 2024Россия

В России заявили об активном наступлении по всему фронту в зоне СВО

Депутат Заварзин заявил об активном наступлении РФ по всему фронту в зоне СВО

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Активная фаза стратегического наступления сейчас идет по всему тысячекилометровому фронту, заявил член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин. Обстановку он оценил в беседе с «Лентой.ру».

«Такой есть лозунг " Победа будет за нами". Она уже и есть фактически. У нас нет никаких проблем в людских ресурсах. У нас нет проблем в подаче вооружения, техники, боеприпасов. У нас некоторые предприятия, я бывал, на три смены работают. Идет активная фаза стратегического наступления по всему тысячекилометровому фронту, города за городами, на Краматорск и другие нацелены. Мы идем активно всегда с учетом сохранения жизни наших бойцов, это очень важно. С нанесением огневого поражения у нас проблемы нет никакой. У нас очень много новых образцов вооружения, новые боеприпасы, высокоточное оружие, поэтому будет все хорошо», — поделился депутат.

Он добавил, что на Западе сейчас остро стоит вопрос о применении дальнобойных ракет, заверив, что Россия отследит их и готова ко всем обстоятельствам.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель сказал о том, что без военной и экономической помощи Запада конфликт на Украине закончился бы за 15 дней.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      В СВР назвали приоритетную цель ВСУ для ударов ракетами Storm Shadow

      СВР обвинила Ми-6 в подготовке украинских диверсантов для подрыва энергосистемы России

      Немецкая компания получила разрешение на полеты с ракетным двигателем

      Россиянин поймал редкую рыбу

      Врач назвала способы избавления от отеков

      Власти прокомментировали возможность введения ограничений на экспорт красной икры

      Сразу восемь российских генералов лишились постов в один день. Кто они и что об этом известно?

      Цукерберг похвастался уникальным Porsche

      Минфин оценил возможность появления проблем с выдачей семейной ипотеки

      Раскрыты тренировки для развития уникальной способности человека

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше