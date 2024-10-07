В России заявили об активном наступлении по всему фронту в зоне СВО

Депутат Заварзин заявил об активном наступлении РФ по всему фронту в зоне СВО

Активная фаза стратегического наступления сейчас идет по всему тысячекилометровому фронту, заявил член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин. Обстановку он оценил в беседе с «Лентой.ру».

«Такой есть лозунг " Победа будет за нами". Она уже и есть фактически. У нас нет никаких проблем в людских ресурсах. У нас нет проблем в подаче вооружения, техники, боеприпасов. У нас некоторые предприятия, я бывал, на три смены работают. Идет активная фаза стратегического наступления по всему тысячекилометровому фронту, города за городами, на Краматорск и другие нацелены. Мы идем активно всегда с учетом сохранения жизни наших бойцов, это очень важно. С нанесением огневого поражения у нас проблемы нет никакой. У нас очень много новых образцов вооружения, новые боеприпасы, высокоточное оружие, поэтому будет все хорошо», — поделился депутат.

Он добавил, что на Западе сейчас остро стоит вопрос о применении дальнобойных ракет, заверив, что Россия отследит их и готова ко всем обстоятельствам.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель сказал о том, что без военной и экономической помощи Запада конфликт на Украине закончился бы за 15 дней.

