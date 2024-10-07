Боррель заявил о возможности завершить конфликт на Украине за 15 дней

Боррель: без помощи Запада конфликт на Украине закончился бы за 15 дней

Без военной и экономической помощи Запада конфликт на Украине закончился бы за 15 дней. Об этом заявил верховный представитель европейского объединения по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью 20 Minutos.

«Многие люди хотят, чтобы конфликт закончился как можно скорее. Если мы перестанем поддерживать Украину, через 15 дней война закончится и [президент России Владимир] Путин достигнет своих целей. Но хотим ли мы этого для украинцев?» — сказал политик.

Боррель добавил, что подобный сценарий является неприемлемым для Европейского союза (ЕС). По его словам, конфликт на Украине якобы связан и с безопасностью европейцев.

Ранее Боррель заявил, что поражение России в интересах США и Европы. До этого Боррель призвал западных союзников Киева разрешить Вооруженным силам Украины (ВСУ) бить западным оружием по аэропортам и ракетным площадкам на территории России. Дипломат подчеркнул, что Киев должен наносить «удар по лучникам, а не только по стрелам».