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21:23, 30 сентября 2024Мир

Боррель заявил об интересе Запада в поражении России

Боррель: Запад не может позволить России выиграть
Жозеп Боррель

Жозеп Боррель. Фото: Mohamed Azakir / Reuters

Поражение России находится в интересах США и Европы, заявил уходящий глава евродипломатии Жозеп Боррель в эфире CNN.

«Мы не можем позволить России выиграть эту войну, в противном случае интересы США и Европы будут сильно повреждены. Это не вопрос одной лишь щедрости. Это не вопрос поддержки Украины, потому что мы любим украинский народ. Это в наших собственных интересах», — сказал он.

До этого Боррель призвал западных союзников Киева разрешить Вооруженным силам Украины (ВСУ) бить западным оружием по аэропортам и ракетным площадкам на территории России. Дипломат подчеркнул, что Киев должен наносить «удар по лучникам, а не только по стрелам».

По мнению Борреля, возможный проигрыш на Украине станет «провалом везде». Если Запад допустит поражение перед Россией, то страна превратится во «вторую Белоруссию», заявлял он.

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      Сергей Грехов
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