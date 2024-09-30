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20:06, 30 сентября 2024Мир

Главный дипломат ЕС призвал разрешить ВСУ бить по российским аэропортам

Боррель: нужно разрешить ВСУ бить западным оружием по аэропортам в России
СюжетРакетные удары по Украине:
Жозеп Боррель

Жозеп Боррель. Фото: Mohamed Azakir / Reuters

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что призывает западных союзников Киева разрешить Вооруженным силам Украины (ВСУ) бить западным оружием по аэропортам и ракетным площадкам на территории России. Соответствующая публикация размещена в его блоге на официальном сайте дипломатической службы Евросоюза.

«Я также подчеркнул свой призыв: нужно позволить Украине нацелиться на аэропорты и пусковые площадки на территории России с помощью западного оружия. Пусть Украина наносит удар по лучникам, а не только по стрелам!» — написал главный европейский дипломат.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в вопросах западной военной помощи Украине не существует «серебряной пули», которая бы изменила все на поле боя, но удары ВСУ вглубь территории России могут иметь значение в рамках более широких усилий Запада по оказанию помощи Киеву.

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      Виктория Кондратьева
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