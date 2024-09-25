Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:40, 25 сентября 2024Мир

Боррель назвал возможный проигрыш на Украине «провалом везде»

Боррель предрек Украине судьбу Белоруссии при поражении Запада перед Россией
Жозеп Боррель

Жозеп Боррель. Фото: Mohamed Azakir / Reuters

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН выразил мнение, что неудача на Украине станет тотальным провалом. Его слова приводит ТАСС.

Боррель назвал возможный проигрыш на Украине «провалом везде». По его мнению, если Запад допустит поражение перед Россией, то Киев ожидает судьба Минска.

«Если мы провалимся на Украине, то мы провалимся везде. <...> Мы не хотим, чтобы Украина сдалась и стала второй Белоруссией. Это должно быть всем понятно», — предрек он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отказался от переговоров с Россией для решения конфликта на Украине. «Россию можно только принудить к миру», — заявил он, не уточнив, какие действия имеются в виду.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Они другого языка не понимают». Лавров выразил уверенность в победе России в конфликте на Украине, развязанном Западом

      Лавров заявил о бегстве многих стран от доллара

      Боррель назвал возможный проигрыш на Украине «провалом везде»

      В Польше усомнились в праве России быть постоянным членом СБ ООН

      Сийярто назвал бессмысленными заявления о планах России атаковать НАТО

      Женщина пожаловалась на ленящегося снимать штаны во время секса партнера и получила совет

      В США потребовали расследовать визит Зеленского на военный завод

      Посещение Зеленским завода снарядов вызвало гнев в Конгрессе США

      МИД России обвинил ООН в молчании о нападении на Курскую область

      Китайский экономист исчез из публичного пространства после критики Си Цзиньпина

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше