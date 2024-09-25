Боррель предрек Украине судьбу Белоруссии при поражении Запада перед Россией

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН выразил мнение, что неудача на Украине станет тотальным провалом. Его слова приводит ТАСС.

Боррель назвал возможный проигрыш на Украине «провалом везде». По его мнению, если Запад допустит поражение перед Россией, то Киев ожидает судьба Минска.

«Если мы провалимся на Украине, то мы провалимся везде. <...> Мы не хотим, чтобы Украина сдалась и стала второй Белоруссией. Это должно быть всем понятно», — предрек он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отказался от переговоров с Россией для решения конфликта на Украине. «Россию можно только принудить к миру», — заявил он, не уточнив, какие действия имеются в виду.