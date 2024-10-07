Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:42, 7 октября 2024Экономика

Назван дешевый способ отмыть ручки плиты

«БелНовости»: отмыть ручки плиты в доме удастся с помощью соды

Фото: FotoDuets / Shutterstock / Fotodom

Отмыть ручки плиты в доме удастся с помощью соды, а также капель с нашатырным спиртом и анисом. Дешевые способы вернуть им первоначальный вид назвали эксперты издания «БелНовости».

Специалисты предложили сначала взять удобную емкость и влить в нее горячую воду, а затем добавить четыре ложки соды и дождаться растворения порошка. После этого нужно нанести получившуюся смесь на ручки и, подождав 20-30 минут, помыть их. Эксперты заверили, что под воздействием соды грязь будет легко удаляться. Последний шаг — полировка ручек, которую специалисты порекомендовали выполнить с помощью капель с нашатырем и анисом, продающихся в аптеке. Они отметили, что если нанести небольшое количество средства на ватный диск и протереть им ручки плиты, то их вид вернется в первоначальное идеальное состояние.

Ранее в октябре эксперты посоветовали уксус и соду как эффективное средство против известкового налета на раковине.

Что думаешь? Оцени!
      Полина Кислицына
      Обсудить
      Последние новости

      «Это средневековые подходы». Кадыров раскритиковал ужесточение миграционной политики в России

      Соседи подожгли женщину за колдовство

      В Турции гиды-мошенники водили туристов по выдуманным достопримечательностям

      Названы районы Москвы с самым подорожавшим жильем

      В Одессе прогремел взрыв

      Стоимость золота в резервах России установила рекорд

      Трех человек без признаков жизни нашли в жилом доме в российском регионе

      Политолог заявил о 50 воюющих против России странах

      Трех уроженцев Дагестана задержали за организацию экстремистской ячейки

      Известный актер в мини-шортах прогулялся по магазинам

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше