Назван эффективный способ очистить раковину от известкового налета без бытовой химии

«БелНовости»: очистить раковину от известкового налета удастся с помощью уксуса

Очистить раковину от известкового налета удастся с помощью уксуса и соли. Эффективный способ сделать это, не прибегая к бытовой химии, назвали эксперты издания «БелНовости».

Специалисты предложили смешать 100 миллилитров столового уксуса с 50 граммами соли в стеклянной емкости, перемешать, нагреть в микроволновой печи до температуры около 70 градусов, а затем пропитать тряпку полученным раствором и нанести его на мойку. Через 20-30 минут смесь нужно смыть теплой водой, а затем тщательно протереть раковину.

Для удаления жирных пятен с поверхности мойки эксперты порекомендовали использовать смесь из соды и крахмала. Для ее приготовления потребуется взять по две столовые ложки каждого из ингредиентов, добавить немного воды, чтобы консистенция стала пастообразной, нанести состав на губку и тщательно почистить раковину. В конце уборки понадобится, как и в первом случае, удалить остатки средства влажной тряпкой и насухо вытереть поверхность.

Днем ранее домохозяйкам посоветовали натирать двери и кухонные фасады картофелем.

