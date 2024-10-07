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06:57, 7 октября 2024Экономика

Названа причина импорта гвоздей из Китая

Глава «Лемана ПРО» Фытова назвала нецелесообразным производство гвоздей в России

Фото: Pixabay

Исполнительный директор компании «Лемана ПРО» («Леруа Мерлен») Марина Фытова объяснила, что Россия импортирует гвозди еще с 90-х годов, поскольку их дешевле покупать в Китае, сообщает РБК.

Она отметила, что в конце XX века российская промышленность находилась в упадке, большое количество производств были закрыты, а на работающих заводах стояло устаревшее оборудование, в связи с чем стране было невыгодно производить гвозди самой. По ее словам, необходимо серьезно проинвестировать данный рынок для того, чтобы не нуждаться в импортной продукции.

«В Китае два завода закрывают в двойном объеме все мировое потребление этих товаров. То есть глобально можно сделать свой завод, но экономической целесообразности в этом нет», — заключила Фытова.

Ранее стало известно, что правительство разрабатывает меры по борьбе с крупным каналом серого импорта, позволяющим недобросовестным поставщикам получать на территории страны более дешевые товары иностранного производства. Речь идет о так называемом «ложном транзите», благодаря которому импортеры избегают уплаты НДС в размере 10 или 20 процентов в зависимости от категории.

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      Марина Совина
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