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15:31, 7 октября 2024Наука и техника

Немецкая компания получила разрешение на полеты с ракетным двигателем

Компания POLARIS Spaceplanes получила разрешение на полеты с ракетным двигателем

Фото: NASA / Reuters

Немецкая компания POLARIS Spaceplanes получила разрешение на полеты космоплана MIRA II с ракетным двигателем. Об этом сообщает издание European Spaceflight.

Лицензия на проведение полетов MIRA II, оснащенного ракетным двигателем, получена компанией от Национального авиационного управления Германии 2 октября. Одобрение регулятором было выдано после того, как компания во время проведения наземных испытаний успешно продемонстрировала систему аварийного прерывания полета транспортного средства.

В мае издание сообщило, что немецкий стартап POLARIS Spaceplanes построит укрупненные прототипы космоплана — MIRA II и MIRA III, предназначенного для запуска спутников и отработки гиперзвуковых технологий.

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      Иван Потапов
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