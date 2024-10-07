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14:29, 7 октября 2024Наука и техника

Раскрыта способность людей угадывать прошлое и будущее

Nature Communications: люди лучше угадывают прошлое, чем будущее

Фото: Jens Büttner / Globallookpress.com

Исследователи Дартмутского колледжа под руководством Джереми Мэннинга раскрыли способность людей лучше угадывать прошлые события, чем прогнозировать будущее. Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature Communications.

Исследование показало, что люди лучше восстанавливают в памяти события, произошедшие до сцены, чем угадывают, что произойдет после нее. Это отличается от предыдущих исследований, где использовались простые последовательности чисел и форм. В реальной жизни, как и в фильмах, события связаны сложными временными ассоциациями, что усложняет предсказания будущего.

Для эксперимента участникам показывали сцены из двух телесериалов. После каждого эпизода их просили предположить, что произошло ранее или что случится дальше. Участники оказались более успешны в угадывании прошлого. Это связано с тем, что персонажи в сериалах чаще упоминали свое прошлое, что давало зрителям больше подсказок.

Исследователи также проанализировали миллионы диалогов из книг, фильмов и телешоу, чтобы проверить, насколько часто люди говорят о прошлом или будущем. Оказалось, что как вымышленные персонажи, так и реальные люди чаще обсуждают свои прошлые события, что объясняет лучшую способность людей восстанавливать прошлое.

Эти данные подтверждают теорию «психологической стрелы времени», согласно которой люди помнят больше о своем прошлом, чем могут знать о будущем. Вымышленные персонажи, как и реальные люди, обсуждают свои воспоминания чаще, чем планы, что делает их более реалистичными.

Исследователи пришли к выводу, что асимметричное знание человеком своей жизни отражается в том, как люди делятся информацией.

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      Александр Еникеев
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