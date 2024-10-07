Под Москвой на трассе столкнулись четыре грузовика и семь легковых авто

На трассе М-2 под Москвой столкнулись четыре грузовика и семь легковых авто

В Подмосковье на трассе М-2 «Крым» столкнулись четыре грузовика и семь легковых автомобилей. О массовом ДТП сообщило управление МВД по Московской области в Telegram-канале.

По данным ведомства, авария произошла на 103-м километре автодороги в городском округе Серпухов. Водитель грузовика столкнулся с тремя грузовыми авто и семью легковыми автомобилями.

Жертвами аварии, предварительно, стали три человека, еще трое пострадали. Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.

30 сентября на Каспийской улице на юге Москвы 11 человек пострадали в ДТП с участием автобуса и «Газели». Среди пострадавших числилось двое детей.