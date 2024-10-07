Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:02, 7 октября 2024Россия

Под Москвой на трассе столкнулись четыре грузовика и семь легковых авто

На трассе М-2 под Москвой столкнулись четыре грузовика и семь легковых авто

Кадр: Telegram-канал Mash

В Подмосковье на трассе М-2 «Крым» столкнулись четыре грузовика и семь легковых автомобилей. О массовом ДТП сообщило управление МВД по Московской области в Telegram-канале.

По данным ведомства, авария произошла на 103-м километре автодороги в городском округе Серпухов. Водитель грузовика столкнулся с тремя грузовыми авто и семью легковыми автомобилями.

Жертвами аварии, предварительно, стали три человека, еще трое пострадали. Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.

30 сентября на Каспийской улице на юге Москвы 11 человек пострадали в ДТП с участием автобуса и «Газели». Среди пострадавших числилось двое детей.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      «Важная находка». Обломки новейшего российского дрона могли попасть к западной разведке

      В России ответили на слова Борреля о завершении конфликта на Украине за 15 дней

      Наряды в виде халатов стали самыми модными осенью

      В российском городе водитель пытался сесть в машину за секунду до взрыва

      Звезда «Счастливы вместе» раскритиковал новые серии

      Россияне сыграли в разбойный бильярд с гостями из Узбекистана

      Лавров оценил планы Украины по восстановлению мира

      Словакия пообещала продолжить оказывать Украине гуманитарную помощь

      Стало известно об активизации боев за Каменское в Запорожской области

      Под Москвой на трассе столкнулись четыре грузовика и семь легковых авто

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше