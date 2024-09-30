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14:42, 30 сентября 2024Россия

В Москве 11 человек пострадали в ДТП с автобусом

РЕН ТВ: на юге Москвы 11 человек пострадали в ДТП с автобусом и «Газелью»

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

На Каспийской улице на юге Москвы 11 человек пострадали в ДТП с участием автобуса и «Газели». Об этом стало известно РЕН ТВ.

Источник телеканала, знакомый с ситуацией, пояснил, что автобус столкнулся с пассажирской маршруткой неподалеку от остановки «Центр крови».

Среди пострадавших есть двое детей, отметил собеседник РЕН ТВ. Медики оказывают получившим травмы всю необходимую помощь. Другие подробности случившегося сейчас выясняются.

Ранее сообщалось, что в Москве на Кутузовском проспекте произошло крупное ДТП с участием четырех автомобилей.

До этого около Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) в центре столицы произошло массовое ДТП. В результате пострадали мужчина и две женщины.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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