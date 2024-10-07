Политолог заявил о 50 воюющих против России странах

Политолог Дудчак: против России ведут войну более 50 стран

Против России ведут войну более 50 стран, Москва должна исходить из этого. Об этом заявил ведущий научный сотрудник Института стран СНГ, политолог Александр Дудчак, чьи слова приводит RT.

Так он прокомментировал обсуждения западных политиков о разрешении для Украины ударов по России.

«Какая нам разница, что они там все говорят. У них есть ракеты, они их поставят ВСУ, и те будут бить по территории России», — сказал Дудчак.

По его мнению, обсуждения ударов вглубь России являются спектаклем, который не должен вводить Москву в заблуждение.

«Если ракеты есть, они будут бить туда, куда смогут добить... Мы должны действовать исходя из того, что против нас ведут войну более 50 стран, поставляя вооружение и финансируя нацистский режим», — заключил политолог.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок не исключила разрешение Вооруженным силам Украины бить вглубь России оружием, поставленным ФРГ. При этом глава МИД не стала называть допустимую дальность ударов ВСУ, так как это, по ее мнению, сыграло бы на руку российским войскам.