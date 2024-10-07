В Германии не исключили разрешение ВСУ бить вглубь России немецким оружием

Tagesschau: Бербок не исключила разрешение ВСУ бить вглубь России оружием ФРГ

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок не исключила разрешение Вооруженным силам Украины (ВСУ) бить вглубь России оружием, поставленным ФРГ. Об этом сообщает издание Tagesschau.

«Бербок не исключает возможности того, что Украина (…) сможет атаковать военные объекты в России с помощью немецкого оружия», — утверждается в публикации.

По данным издания, глава МИД Германии не стала называть допустимую дальность ударов ВСУ, так как это, по ее мнению, сыграло бы на руку российским войскам.

Ранее Бербок поддержала поставки ВСУ ракет Taurus для ударов вглубь российской территории, отвергнув при этом решение канцлера Германии Олафа Шольца.

В конце сентября официальный представитель немецкого кабмина Штеффен Хебештрайт заявил, что мнение главы МИД не повлияет на отказ канцлера поставлять Киеву ракеты большой дальности.